Si fa versare mille euro su 4 carte diverse e poi sparisce: 42enne denunciato

Gli ha sottratto mille euro con l’inganno. I contatti sono avvenuti online e i carabinieri sono riusciti a individuare il truffatore.

La truffa

Giovedì 2 dicembre i carabinieri della stazione di Piove di Sacco hanno denunciato un 42enne di Roma. L’uomo in settembre aveva messo in piedi una trattativa con un 74enne del Piovese per la vendita di pneumatici e i contatti erano avvenuti online. Il 42enne si è fatto versare mille euro su 4 carte prepagate diverse e poi è sparito. La vittima ha denunciato l’accaduto e la macchina investigativa dei carabinieri è partita.