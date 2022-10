Dieci bancali di pellet a 450 euro, dietro l'affare si nascondeva la truffa

Pensava di fare un affarone ma è incappato nella più traffica delle truffe, purtroppo legata ad un combustibile molto utilizzato da tante famiglie , il pellet. Pellet che ha visto quasi triplicare la propria quotazione negli ultimi mesi, diventando oggetto di speculazioni e ovviamente truffe.

Pellet

Ad essere raggirato, qualche settimana fa, è stato un 41enne di Asolo che aveva risposto ad un annuncio che prometteva ben dieci bancali di pellet ad un costo di 450 euro. Il venditore, un 46enne padovano, una volta ricevuto il denaro con un accredito su una carta prepagata, è ovviamente sparito nel nulla. All'acquirente raggirato non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri di Asolo che nei giorni scorsi sono risaliti al truffatore. Sempre nei giorni scorsi i carabinieri di Pieve di Soligo ha denunciato un 52enne pescarese che aveva messo in vendita on line un ciclocomputer GPS. Ricevuto il pagamento di 220 euro dall'acquirente, una 52enne del vittoriese, il venditore si è reso irreperibile senza inviare il prodotto alla vittima.