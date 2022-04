Due persone denunciate per le scritte no vax contro il governo e il presidente Zaia

Due uomini sono stati denunciati per aver imbrattato con minacce no vax i muri dell'Agenzia delle Entrate e di Azienda zero. Li hanno fermati i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Padova.

Le scritte

Nel corso della notte tra martedì 19 e mercoledì 20 aprile è arrivata una chiamata al 112: due persone sospette si stavano dando da fare con la vernice spray presso la sede dell'Agenzia delle Entrate. I carabinieri sono andati a controllare e hanno fermato un 36enne faentino e un 37enne foggiano mentre stavano ancora scrivendo minacce e insulti contro il governo di stampo no vax. Sono stati denunciati per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e vilipendio. La Questura sta valutando l'eventuale emissione di provvedimenti amministrativi di competenza. Altre scritte analoghe sono apparse sui perimetri del Dipartimento di Biologia e di Matematica e di Azienda zero: i carabinieri stanno indagando per verificare se i due siano gli autori anche di queste ultime.