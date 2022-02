Devastata la stazione, il sindaco Argenti: «Sempre più frequenti gli episodi di vandalismo»

«Non abbiamo contezza di quando sia avvenuto il fatto, se nel pomeriggio di domenica o addirittura la notte. Dei cittadini ce lo hanno segnalato, immediatamente l'assessore Pastorello si è recato sul posto e ha verificato che la stazione dei treni di Villa del Conte era stata devastata». E' la prima cittadina, Antonella Argenti, a spiegarci l'accaduto.

«Lo spazio è patrimonio delle ferrovie dello stato, ma in ogni caso patrimonio pubblico. Nella stazione dei treni c'è la biglietteria automatica, l'obliteratore e una vetrata. Non c'è nulla da prendere o da rubare. Eppure hanno spaccato tutto. Un atto vandalico, semplicemente questo. La zona non è servita da telecamere, quindi sarà difficile risalire ai responsabili. Cercheremo di intensificare i controlli, da questo punto di vista non c'è altro che possiamo fare. Insisteremo con monitoraggio dei parchi pubblici, dei giardini, ma credo il problema sia un altro».

Qual'è quindi, il vero problema? «Potrei dire che si tratta di una ragazzata, ma non c'è certezza. Di episodi di vandalismo in paese ne abbiamo avuti diversi, hanno danneggiato pure le giostrine. Ma c'è stato un episodio emblematico proprio un paio di domeniche fa». Ci facciamo così raccontare. «Abbiamo fermato un raduno di moto, di domenica pomeriggio, mostrando ordinanza di divieto al transito in quelle vie. Provvedimento preso proprio per evitare questo tipo di fenomeno. E sa cos'è successo? Sono intervenuti dei genitori che protestavano per favorire il ritrovo con i motorini. Sostenevano che dovevano sfogarsi. Questo vuol dire che viene a mancare la base, che è poi la famiglia. Sono estremamente preoccupata ma anche delusa». Un tema molto caro alla sindaca, e ci tiene a evidenziarlo: «A scopo educativo, non punitivo, bisogna trovare i modi per impiegare tutti questi ragazzi. Da mamma e da sindaco non smetterò di cercare di risolvere queste situazioni di disagio. Bisogna trovare solide alternative per tanti ragazzi, le famiglie dove sono?». Il Comune da quando si è manifestato il Covid, ha messo a disposizione Psicologo gratuitamente per i cittadini. «Mi sembra che la vera pandemia, quella sociale, sia decisamente sottovalutata».