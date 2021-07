Diciannovenne va al lavoro con il Covid

E' stata denunciata dai carabinieri di Cittadella per non aver rispettato la quarantena e anzi averla violata ripetutamente, in quanto positiva al Covid. C'è stato bisogno di fare delle verifiche ma alla fine si è dimostrato che la donna non ha rispettato le disposizioni e le limitazioni in caso di positività al Covid.

Quarantena

Protagonista della vicenda una diciannovenne residente a Fontaniva. La giovane, nel mese di maggio, benché risultata positiva ai tes, ha continuato a recarsi al lavoro a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, senza rispettare la quarantena come impone la legge.