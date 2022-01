Del Tufo è il nuovo comandante del Nor della compagnia dei carabinieri di Abano Terme

Il sottotenente Diego Del Tufo è il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Abano Terme. Succede al maggiore Luigi Troiano.

Il comandante

Del Tufo ha preso il comando il 14 gennaio ed è il suo primo incarico da neo ufficiale dei carabinieri. Nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Federico Barbierato, assieme al capitano Carmelo Recupero, comandante della compagnia di Abano. Del Tufo ha 51 anni ed è di origini trevigiane. L’ultimo incarico che ha ricoperto è quello di comandante della stazione dei carabinieri di Ferrara. Arruolatosi nel 1988, è stato per 25 anni al comando di diverse stazioni nella zona del Ferrarese dopo aver frequentato il 44esimo corso allievi sottufficiali. Laureato in Giurisprudenza, con una specializzazione in Scienze dell’amministrazione, è stato nominato Cavaliere della Repubblica nel dicembre 2013. Ha ricevuto altre onoreficenze come la medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera, la medaglia d’oro di lungo comando e la benemerenza della Protezione civile perché volontario in occasione del terremoto dell’Aquila del 2009. Nel 2018 ha ricevuto un encomio del comandante della legione carabinieri Emilia-Romagna perché particolarmente distintosi in attività di polizia giudiziaria connesse ad un omicidio.