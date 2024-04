L'avvocato di Friso: «Nessuna premeditazione, i due si detestavano»

«C'era ruggine tra i due, cominciata che erano ragazzini. Mi sembra difficile anche trovare una ragione concreta di tutto questo astio, ma c'era. Io lo so che bisogna cercare delle spiegazioni il più possibile logiche, a quanto accade, ma non sempre è possibile racchiudere in uno schema, un fatto specifico». Per farci capire in che contesto è maturato lo scontro che ha portato alla morte per accoltellamento del 32enne Michael Boschetto, avvenuto la mattina di domenica 28 aprile in via Gomiero a Villafranca Padovana, l'avvocato Enrico Cogo, che insieme alla collega Tamara Fattore difende Giacomo Friso, fa questa premessa.

Un solo colpo, ci dice l'avvocato. «Non c'è stato accanimento, è un colpo inferto nella confusione dello scontro in corso, un atto di difesa», ci dice il legale. «Quella mattina sono venuti alle mani, nello specifico il nostro assistito era stato pestato violentemente, tanto che gli hanno dato 15 giorni di prognosi per le lesioni ricevute, che potrebbero prolungarsi in caso di complicazioni». L'avvocato Cogo ci aiuta a ricostruire quanto accaduto ma per farlo ci da una serie di elementi che aiutano a descrivere il contesto dentro il quel si è consumato il delitto. «I due erano dirimpettai, nessuno è andato a casa di nessuno. E c'erano solo loro due. Si è parlato di un testimone, ma non esiste, e pure della presenza della fidanzata di Friso, con la quale il giovane, ha solo scambiato qualche messaggio e parlato al telefono», ricostruisce l'avvocato.

Friso viveva nella casa ereditata dalla nonna, che di lui si è occupata fino a che, circa sei anni fa, è mancata. Ha lasciato al nipote l'abitazione dentro la quale era tornato da un paio di settimane. Il giovane fino a quel momento era stato in una comunità per disintossicarsi, ma proprio all'interno di quel contesto di stupefacenti ne giravano ugualmente, così ha scelto di tornare a casa. Il tutto tra grandi difficoltà, come dimostrano anche le condizioni in cui è stata trovata l'abitazione. «C'era confusione sia dentro che fuori, tanto che il coltello non se lo era portato con sé ma si trovava lì in giardino, insieme ad altre cose che teneva fuori di casa», ci spiega Cogo. «La casa è totalmente a soqquadro, il coltello si trovava già in giardino», ci ripete smontando con convinzione la tesi della premeditazione. L'avvocato ci racconta che la sera prima Friso aveva consumato alcool e cocaina, dei quali era dipendente. Stava rincasando al mattino presto quando i due si sono incrociati. Deve essere volata qualche parola di troppo fino a che non si sono affrontati e sono venuti alla mani. A quel punto Friso ha preso in mano il coltello che era in giardino e ha colpito Boschetto per difendersi dai colpi».

«La tesi che fosse andato lì con il coltello in mano per ucciderlo per debiti di droga, di gioco o gelosia di qualche tipo, sinceramente non regge. Escluderei questo tipo di scenario. La vita sa essere più complessa degli schemi che le vogliamo applicare, e non sempre ciò che accade si può spiegare seguendo dei dettami prefissati, perché non sono sempre applicabili a ogni situazione», insiste il legale. Gli chiediamo di quanto detto da alcuni residenti del paese, che Boschetto li avesse minacciati. «Quelle non sono minacce, sono quelle cose che si dicono nei bar quando si è alzato un po' troppo il gomito», chiarisce anche con una punta di sarcasmo, l'avvocato del 35enne. «Se andiamo a vedere i precedenti dei due, sono tutte cose risalenti a tanto tempo fa. Non possono essere messe in relazione con quanto accaduto. Quindi escluderei davvero motivi legati alla droga, tanto meno a debiti di gioco o di altro tipo. Che ci siano stati screzi per questioni di gelosia, anche datati, non risulta proprio a nessuno. I due non si piacevano e non facevano molto per nasconderlo».

L'avvocato non crede affatto alla tesi della premeditazione, che il suo assistito fosse andato lì con l'idea di vendicarsi di qualcosa. Per lui è una vicenda, drammatica, generata dalla disperazione, dall'emarginazione. «Boschetto aveva avuto una denuncia per resistenza, una per furto che appunto risale a più di dieci anni fa. E' tutto riconducibile alle dipendenze, parliamo di un ragazzo cresciuto senza padre, la cui madre è morta giovane e chi lo ha cresciuto è la nonna, che una volta mancata gli ha lasciato la casa dove appunto viveva in condizioni non certo ideali. Parliamo di un soggetto solo, con problemi», ci tiene a precisare l'avvocato. Boschetto dopo l'interrogatorio di convalida dell'arresto è rimasto detenuto nell'infermeria del carcere Due Palazzi. «Se ci fossero stati problemi di altro tipo se non un'antipatia reciproca non sarebbe stato possibile ad esempio, che il papà della vittima andasse d'accordo con Friso», ci racconta l'avvocato. «Friso, quando venivano alle mani, le prendeva sempre da Boschetto. Nel 2020 lo aveva minacciato con un fucile, e Friso, per difendersi, anche quella volta aveva mostrato un coltello. Intervennero i carabinieri. Il movente non spiega nulla, l'unica fatto certo è che ci fosse ruggine tra i due. Da sempre».