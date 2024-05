La difesa di Valentina Boscaro: «Era Caruso ad essere violento e pericoloso»

Poco dopo le 14 è ripreso, dopo una paua di circa una ventina di minuti presso l'aula bunker di Mestre il processo di appello nei confronti di Valentina Boscaro, condannata in primo grado a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Mattia Caruso, avvenuto il 25 settembre del 2022. Tocca all'avvocato Renzo Fogliata aprire questa parte di discussione. Seduto non lontano il papà di Valentina Boscaro, dietro di lui siedono la mamma e la sorella. Se nella prima parte dell'udienza i famigliari dell'imputata si sono seduti in fondo all'aula, quando è il turno della difesa invece si posizionano non lontano da Valentina. La donna però guarda sempre davanti a sé, si sarà voltata giusto due volte in tutta la giornata.

Uno dei due legali di Valentina Boscaro, Renzo Fogliata, attacca la strategia utilizzata dalle parti civili «E' indecente fare riferimento a una dialogo tra figlia e genitore. Non si può usare quello come parametro per dire che è inattendibile», spiega con un certo fervore l'avvocato Fogliata facendo riferimento a un passaggio dell'avvocata Betto in cui ha sottolineato il dialogo tra madre e figlia in caserma dei carabinieri poco prima di confessare l'accaduto. «E' paradossale che quella discussione che andrebbe presa con le pinze venga invece utizzata in questo modo in quest'aula», insiste Fogliata. «Non si possono inquinare le sue dichiarazioni fino a che elementi razionali del processo non ne minino realmente la credibilità. Aleggia in questo processo la iper valutazione di alcune fonti di prova. Traspare una sorta di fascino inquisitore per la confessione. La conversazione con i genitori diventa una cripto confessione scaturita da un cripto interrogatorio», attacca il legale criticando apertamente la linea tenuta dalle parti civili. «Aleggia un'idea moraleggiante ed etica, di questa vicenda. E' una sentenza psicologica alla quale abbiamo mosso delle critiche ficcanti perché oggi, in particolare oggi, ce lo impone il diritto penale», insiste il legale. «La sentenza e tutta l'impostazione accusatoria è in gran parte formata sulla personalità, sull'indole dell'imputata», spiega l'avvocato Fogliata. «L'apoteosi è quando è stato spiegato il movente, che starebbe nell'indole dell'imputata. L'unico punto in cui si tratta di questo nel codice penale è quando si parla di tendenza a delinquere con riferimento a indole particolarmente malvagia del colpevole. Se ne parla in una norma desueta e da decenni abbondonata, mai presa in considerazione».

«Ci sono due visioni di questa vicenda. Chi sostiene che Caruso è il maltrattante, noi, chi invece sostiene che Boscaro fosse una manipolatrice. Invito ad andare oltre. Quel fatto - l'omicidio n.d.r. - è stato posto in particolari condizioni», insiste il legale. Fogliata sostiene pure che non sia così importante ricostruire tutta la vicenda sentimentale dei due. «Che tipo di relazione ci fosse è significativo fino a un certo punto». Poi Fogliata punta al fatto che Mattia Caruso fosse una persona violenta e pericolosa, che è poi l'asse su cui si costruisce la difesa di Valentina Boscaro. «Negare che le fotografie allegate in appello non siano frutto di botte vuol dire negare l'evidenza. Credo che ci debba essere una realtà processuale. Si può dire che anche da parte dell'imputata ci sono stati atteggiamenti violenti e aggressivi, ma sono estrapolazioni di parti della vita. Quando si dice che Caruso non fosse un violento si omette un passaggio importante», puntualizza Fogliata. «Affabulazioni, interpretazioni fantasiose, ma un processo è un atto razionale», dice con un filo di sarcasmo. Il legale minimizza anche sulla questione del colpo inferto a Caruso. «E' indifferente che sia stata utilizzata la destra o la sinistra. Conta zero», sostiene Fogliata. Infine, per dare forza alla tesi che Boscaro abbia colpito Caruso solo per difendersi, perché in un dialogo avrebbe detto che l'avrebbe buttata già dal ponte della Madonna, pone una nuova quesione: «L'auto si ferma a un incrocio che da una parte portava verso Abano e dall'altra verso il monte della Madonna. La minaccia quindi era concreta, altro che frasi dette così per dire».

Dopo due ora di esposizione dell'avvocato Renzo Fogliata tocca al collega della difesa, quando sono le 16 e 02, l'avvocato Alberto Berardi. «Le illazioni che ho ascoltato questa mattina le respingo con una certa determinazione. Il giudizio di primo grado ha acquisito la prova di momenti di violenza fisica, morale e verbale nei confronti di Valentina Boscaro», dice riferendosi alle parti civili, Berardi. «Dopo aver evidenziato il curriculum criminale, le abitudini alle sostanze, il sistematico ricorso a violenze da parte di Caruso, evidenziano necessariamente che era punto di riferimento per persone che hanno compiuto reati anche gravi», sostiene Berardi premettendo che bisogna comunque sempre portare rispetto alla vittima. «Dove leggiamo nero su bianco che la donna deve essere come vuole lui, come si fa a sostenere che tipo di persona fosse la povera vittima».

Berardi vuole convincere la corte che Boscaro si sia solo difesa, che il violento fosse Mattia Caruso. Una tesi che è stata completamente rigettata in primo grado. Per questo Berardi si prende il suo tempo e torna anche sui dettagli. Ad esempio sulla calunnia: «L'idea di dover finire in carcere con una figlia di 4 anni ha condizionato la donna, che ha avuto, questo va detto, è un atteggiamento deplorevole negando e accusando altri. Ma in quella falsa affermazione mai aveva indicato Giovanni Malara avesse accoltellato Mattia Caruso. Questo va chiarito per dovere di verità», sottolinea il difensore di Valentina Boscaro. Il legale ha spiegato che è vero che era stato indicato dalla Bosaro come un potenziale responsabile ma non è mai stato veramente coinvolto nelle indagini. «Non posso sottrarmi dal commentare affermazioni che ho ascoltato in quest'aula», dice riferendosi a quanto dichiarato dalle legali di parte civile. Berardi torna sia sulla questione dei dialoghi via chat che su altri episodi che sono stati citati sia nel processo di primo grado che oggi durante l'udienza presso la corte d'appello. «Affermare che sia la fantasia dell'imputata a descrivere Mattia Caruso come una persona pericolosa e violenta, offende anche la corte», si spinge più in là l'avvocato Berardi. «Dei due la figura dominante era ;Mattia Boscaro, non certo Valentina Boscaro», afferma Berardi. L'esatto opposto di quello che sostiene la parte civile e di quanto sancito dalla sentenza di primo grado. Parla fino alle 18 e 36, l'avvocato Berardi, perorando la causa di Valentina Boscaro. La corte alle 19.00 ha dichiarato chiusa la discussione e rimandato la sentenza al prossimo 24 giugno alle ore 9.00.