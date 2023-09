La difesa di Valentina: «Mattia era violento, ho abortito a causa sua». La parte civile: «Uno show pieno di bugie»

Mancano pochi minuti alle 12 quando viene chiamata a rispondere l'imputata, Valentina Boscaro alle domande del suo legale, l'avvocato Alberto Berardi. «L'ho conosciuto durante una fiera, visto che lavoravamo entrambi nello stesso ambiente. All'inizio ci vedevamo poco, poi iniziamo a frequentarci. Era ossessivo con me, con il passare del tempo noto che è sempre più alterato e più "fatto". Aumentava così la sua aggressività». L'avvocato chiede di che sostanze facesse uso Mattia Caruso: «Aveva dipendenza dalla cocaina e dall'alcol».

Ha fretta di parlare, l'imputata, atteggiamento che poi cambia diametralmente quando la parola passa ai legali della famiglia. Così ripercorre la storia del suo rapporto con Caruso. «Noi non eravamo fidanzati, è vero andavamo a letto insieme ma non avevamo un rapporto se non fisico. Riusciva sempre a manipolarmi facendo leva sul suo passato difficile. E' vero, forse io ho un po' la sindrome della Croce Rossa, mi faccio facilmente impietosire», dice a un certo punto Valentina Boscaro. «Lui quando beveva e si drogava perdeva il controllo, trovava sempre il modo di scaricarmi la responsabilità di tutto. Era incapace di controllarsi, reagiva con violenza a ogni minima cosa. Lui voleva punirmi con una gravidanza. A dicembre 2020 scopro di essere incinta ma decido di non tenere il bambino. Lui voleva mettermi incinta per trattenermi con lui. Durante i rapporti lui mi immobilizzava, non voleva saperne di nessuna protezione. Tutti i mesi avevo l'incubo di rimanere incinta». Questa dell'interruzione di gravidanza è una notizia che sembra soprendere tutti i presenti. «A fine gennaio del 2021 sono stata per questo all'ospedale di Cittadella, gliel'ho detto solo dopo che avevo abortito». Un particolare che poi però cambia, nel senso che risponde a domanda diretta che Mattia lo sapeva da subito che fosse rimasta incinta. Non si capisce perché lei non lo lasci, a quel punto: «Avevo paura di subire ritorsioni, lui mi minacciava. Il rapporto continua per questo, avevo paura di interrompere il rapporto», spiega la Boscaro. «Il 14 febbraio dell'anno prima non avevo festeggiato con lui San Valentino e lui ha preso a calci la mia macchina. E' stato lui perché poi lo ha pure ammesso. Lui mi minacciava, mi diceva che mi avrebbe anche impedito di lavorare». Nella sua testimonianza ha anche aggiunto: «Mi minacciava dicendomi era un mafioso e mi diceva che mi avrebbe sparato in testa se lo avessi lasciato» Sulla questione rincara la dose definendo clan tutta la famiglia di Mattia Caruso.«Mi avrà distrutto almeno 5 o 6 I phone per impedirmi di comunicare con chiunque», dice con una certa foga.

L'avvocato Alberto Berardi chiede perché non ha interrotto la relazione: «Io non odiavo Mattia, ma aveva due facce e una era molto violenta. E questa parte cambiava da quanto si beveva e quanto si drogava. Ma la pietà e la misericordia che avevo nei suoi confronti ha sempre prevalso, riuscivo sempre a trovare una giustificazione ai suoi atteggiamenti».

C'è l'episodio della tartaruga che la vittima avrebbe minacciato di far mangiare all'imputata accennato durante la mattinata sul quale si torna. L'avvocato Berardi chiede perché non si mai rivolta alle autorità per denunciarlo. «Avevo paura». Fa tre nomi di ragazzi con i quali comincia a scriversi usando Fb e Tinder. «A uno di questi ragazzi Mattia Caruso ha dato degli schiaffi affinché interrompesse qualsiasi rapporto con me». L'avvocato insiste: «Una volta è arrivato il proprietario di casa tanto erano forti le urla che sentiva. Poi è arrivato mio padre e Mattia è scappato via. Era un continuo martellarmi di insulti e domande». L'avvocato chiede se lei lo abbia mai colpito: «L'ho graffiato per difendermi». Parlando della famiglia di Mattia Caruso dice: «Non ho mai denunciato perché avevo paura di loro. La sua famiglia è un clan, non mi avrebbe mai permesso di uscirne così». Dice proprio così, facendo sottintendere che essendo siciliani e molto legati, altro non possono essere. E sarebbe questo il motivo che la spinge a scrivere a a Denis Germanà perché lui potrebbe proteggerla. «E' l'unico di cui Mattia aveva timore. E' per questo che gli scrivo e lo cerco», anche in questo caso la sottolineatura riguarda la famiglia che mafiosa deve essere per forza. «La famiglia di Germanà chiama dalla Sicilia per dire ai Caruso che lui doveva smettere di frequentarmi e lasciarmi stare. Dopo quella chiamata la mia vita torna più serena. Però poco dopo però Denis viene arrestato», dice facendo trasparire la possibilità che sia stato lo stesso Caruso a denunciarlo. «Io provavo dei sentimenti con Germanà, non nei confronti di Mattia», ripete più volte in aula. Ma i suoi comportamenti sono oggettivamente un po' contradditori. E appena si esce dal copione, dalle questioni evidentemente preparate giustamente con la difesa, emergono contraddizioni ed esitazioni.

«Io Mattia l'ho cercato per farmi ridare un anello per me importante che gli vedo addosso su una foto su Fb. Lo chiamo per farmelo ridare e ricominciamo a frequentarci. E' l'inizio del 2022. Lui mi aveva assicurato di essersi tranquillizzato e di aver risolto i problemi con i suoi vizi. Ma poi una domenica però si ubriaca e discutiamo di nuovo tanto che lui spacca il cruscotto con un pugno dell'auto che mi aveva prestato mio fratello. Gli ho chiesto di aggiustarlo perchè non volevo dare spiegazioni ai miei e lui mi ha minacciato. Arrivo a bloccare tutti i suoi account sui social, incluso whatsapp. A fine fiera i miei genitori scoprono il danno sulla macchina e gli scrivono dicendogli che l'avrebbero denunciato se non avesse aggiustato il danno. E lui li minaccia. Alla fine poi la riparazione la paga lui. Andiamo a ritirare la macchina insieme da un carrozziere in strada Battaglia all'altezza del Castello del Catajo. Quel giorno per farsi fare uno sconto di 50 euro ha puntato una pistola al carrozziere per farsi fare uno sconto. Ma non credo che il carrozziere abbia fatto denuncia», dichiara la Boscaro. Ne cita diversi di episodi in cui ci sarebbe stata lei vittima di comportamenti prevaricanti. «A maggio del 2022 dovevo partire per l'India dove andavo a comprare la merce per il mercato. Lui mi aveva distrutto il passaporto per impedirmi di partire. Rifaccio il passaporto e riesco a ripartire, con mio padre. Parto il 2 e torno il 12 di giugno. Sono riuscito ugualmente ad andare e torno per la fiera di Sant'Antonio e me lo ritrovo di nuovo di fronte». Valentina Boscaro poi racconta di un episodio violento accaduto a Pellestrina. «Non l'ho denunciato ma mi sono forografata le conseguenze della sua aggresione». Nonostante tutto verso la fine del 2022 riprende a frequentare Mattia Caruso. L'11 settembre gli manda un messaggio con scritto «amore ti amo, grazie per avermi capita». Perchè la scrive, se quello che ha raccontato è vero, chiede il suo legale, l'avvocato Albeto Berardi: «E' una frase un po' superficiale, non una cosa così importante». Dal 21 settembre Mattia Caruso si trasferisce a casa della Boscaro. «Lo ospito, non è che conviviamo», precisa lei. Si arriva così al 25 di settembre, il giorno della morte di Mattia Caruso. C'è una piccola interruzione, l'imputata chiede dell'acqua che gli passa l'avvocato Berardi che le richiede di tornare alla fatidica e drammatica data. «Verso le 5, lui stava dormendo sul divano, così lo sveglio. Siamo andati al supermercato e poi siamo tornati a casa per andare poi a ballare. Inizia a dirmi che sono vestita "come una troia", solo perché indossavo un vestito corto. Andiamo al locale i Laghetti con la mia auto, guido io. Mentre andiamo manda un messaggio vocale in cui dice che se non mi fossi comportata bene mi avrebbe annegata nel laghetto vicino al locale dove stavamo andando. Non gli ho dato quel peso che forse avrei dovuto dargli». Sul tipo di minacce che avrebbe ricevuto dal deceduto Mattia Caruso racconta: «Quando mi minacciava mi diceva che mi avrebbe attaccato una corda al collo e buttata in mare, oppure mi diceva che mi avrebbe buttata giù dai Colli». Il racconto va avanti: «Parcheggiata la macchina ci beviamo una cosa fuori, avevamo con del Gin e della Schweppes. Entriamo senza pagare perché Mattia conoseva gli organizzatori. Incontriamo un ragazzo con cui mi ero scambiata dei messaggi e lui ha cominciato ad arrabbiarsi. C'è un altro ragazzo con cui mi sono scambiata dei messaggi e lui si comincia ad agitare. Mi presenta a tutti come la sua fidanzata», l'avvocato le chiede perché non lo contraddice visto che lei sostiene che non lo sono, legati affettivamente: «Non volevo umiliarlo davanti ai suoi amici», dice proprio così. «Dopo poco usciamo di corsa dal locale perché Mattia dice che c'è un problema nel locale. Lo seguo senza capire cosa sia successo. Lui era molto arrabbiato con me. Si mette alla guida, accende la macchina, si svuota le tasche e parte come un razzo tanto che rischiamo di schiantarci con un'altra auto. Ha iniziato a strattonarmi e per questo ho preso il coltello e ho mirato verso il suo braccio che mi stava tirando, con la minaccia di portarmi sui Colli e farmi sparire. Io volevo solo scendere da quella macchina. Non potevo certo farlo mentre era in corsa. Il coltello era sul portaoggetti, ce lo aveva messo lui lì. Era un coltello a scatto, con la lama chiusa». Perché lo fa, perché lo colpisce, le chiede l'avvocato Berardi: «Non ho guardato dove colpivo. Non so come sia possibile che con la sinistra senza guardare l'ho colpito proprio lì. Non pensavo mai di avere preso il cuore. Mi sono spaventata, lo chiamavo per tenerlo sveglio. Io ero veramente in confusione con la testa, non mi ricordo esattamente il dopo. Quando scendo dall'auto si è fermata una macchina che ha chiamato i soccorsi. Ma non pensavo finisse così». Dopo una piccola interruzione la Boscaro riprende a raccontarae: «Mattia era ancora cosciente quando ho preso la sua testa per cercare di tenerlo sveglio. Perdeva tanto sangue ma pensavo fosse una cosa superficiale, che non fosse una cosa grave. Poi dopo ho visto l'ambulanza ferma e ho pensato, cosa vuoi che sia... la mattina del giorno successivo invece ho saputo che era morto» Perché nelle prime dichiarazioni, alla luce del percorso drammatico che ha raccontato qui, pensando che fosse ferito superficialmente, perché si inventa la storia della rissa, chiede ancora Berardi: «Non mi aspettavo morisse, pensavo stesse bene. Ero convinta che non mi avrebbe mai denunciata e che non fosse una cosa grave. Mia figlia avrebbe dovuto tornare il giorno dopo, sono andata nel panico per le conseguenze che avrebbero potuto esserci. Io ho continuato a mentire per questo, e mi spiace di aver coinvolto una persona che non c'entra per nulla. L'ho indicato dal video mostratomi perché me l'hanno fatto vedere e mi è venuto di dire fosse lui». Come cambia idea, quattro giorni dopo, lei lo spiega così: «E' grazie a un comandante dei carabinieri, il tenente colonnello Giovanni Garrasi, che ho deciso di confessare». Due giorni dopo però, come le farà notare la difesa della famiglia Caruso. «Io non pensavo finisse così. Non me lo immaginavo in nessuna maniera e mi rendo conto della gravità delle conseguenze», dice ancora la Boscaro. Poi viene invitata a chiedere scusa alla famiglia, cosa che fa provocando un certo brusio in aula tanto che deve intervenire la giudice Sara Catania.

Quando tocca alle parti civili, l'avvocato Francesca Betto chiede se l'imputata ricorda quante volte è stata al cospetto della forze dell'ordine per rendere delle dichiarazioni per chiarire cosa fosse accaduto a Mattia. E' la prima domanda che l'avvocata Francesca Betto rivolge all'imputata. Boscaro non ricorda così l'avvocata sceglie di ripercorre con lei quei giorni. La notte racconta agli inquirenti che Mattia Caruso era stato aggredito, viene sentita di nuovo il giorno seguente. «La mattina scopro che è deceduto». La legale ricorda che il 26 settembre, appreso del decesso, non confessa ancora del delitto. La stessa cosa fa nel pomeriggio in cui anzi indica un soggetto come l'aggressore di Mattia, il giovane Giovanni Malara che sarà infatti accusato di essere colui che ha provocato la ferita mortale della vittima. «Lo indica come colui che ha litigato con Caruso», risponde l'avvocata Betto sottolineando che è stata indicata come colui che avrebbe ucciso Mattia. L'imputata insiste e dice di non ricordare cosa ha detto agli invesigatori. L'avvocata vuole capire se comprende che quello che indica sarebbe il potenziale assassino di Mattia. «L'imputata ha parlato di grida tra i due, ha raccontato di uno scontro. Sapeva l'imputata che stava indicando un innocente come colpevole di un omicidio?», incalza l'avvocata Francesca Betto. I difensori della Boscaro intervengono più volte cercando di opporsi a questa come ad altre domande ma la giudice consente la domanda chiedendo alla Boscaro di rispondere con un semplice si o un no. La risposta alla fine arriva, ed è un sì non troppo convinto però. Sia i toni che il linguaggio cambia radicalmente, a differenza dell'esame con il suo legale, appare molto meno precisa e anche meno decisa. Al contrario sono diversi gli attimi in cui tituba, sembra meno certa. L'avvocata insiste su questo punto e la Boscaro dice di non ricordare con precisione. Alla domanda se ha confessato spontaneamente ha risposto così: «Sono stata prelevata e arrivata in caserma ho confessato». E' il 29 settembre, sono passati ormai 4 giorni dal tragico evento.

L'avvocata Betto chiede all'imputata come mai i suoi genitori, intercettati, avrebbero immediatamente capito che fosse stata lei a uccidere Mattia ricordando proprio il caso del cruscotto dell'auto del fratello che secondo loro avrebbe danneggiato lei, non Mattia. «C'è una intercettazione con tanto di video che lo mostra», puntualizza l'avvocata Betto chiedendo che sia mostrata in aula nella prossima udienza. Dopo circa 45 minuti di pausa prende la parola l'avvocata Desiderio che torna sulla vicenda dell'interruzione di gravidanza e chiede come mai non ci fosse su nessun messaggio un riferimento sulla interruzione di gravidanza. Anche su altri messaggi ci si sofferma, scritti dall'imputata alla vittima.

Se durante il controesame effettuato dal suo avvocato difensore, la Boscaro appare sempre pronta a rispondere, quando è contro interrogata dalle legali della famiglia invece, chiede spesso le sia ripetuta la domanda. Diverse volte chiede lei a chi le interroga cosa vogliono dimostrare con le loro domande. Si arriva poi al fatto che la Boscaro ha indicato la famiglia della vittima come un clan, e che uscirne sarebbe stato impossibile se non morta. Per questo l'avvocata Desiderio vuol sapere se mai dalla famiglia sono arrivate minacce o ritorsioni. Anche in questo caso prima chiede a cosa volessero arrivate con questa domanda. L'avvocata le chiede se ha avuto ritorsioni sul lavoro e dopo. Le risposte sono tutte negative, nessuna ripercussione, nessuna minaccia da parte dei famigliari di Mattia Caruso. La linea della difesa appare quindi chiara, quella di voler dimostrare quanto fosse pericoloso Mattia Caruso, la parte civile insiste sulle contraddizioni del racconto della Boscaro, dell'uso continuo di stereotipi, sia quando dichiara che la morte sarebbe stata causata da un'altra persona, Giovanni Malara appunto, nero e spacciatore secondo la descrizione dell'imputata e sia quando si riferisce alla famiglia, che essendo siciliana e unita deve per forza essere un clan mafioso.

Giovanni Malara, il giovane incolpato ingiustamente da Valentina Boscaro come l'autore dell'omicidio di Mattia Caruso, è difeso dall'avvocata Giulia Ranzato, che torna sul fatto che il suo cliente è stato indicato con certezza, con tanto di descrizione dei vestiti. Un particolare che l'imputata dice invece di non ricordare. Così l'avvocata le legge quanto ha dichiarato agli inquirenti la stessa Valentina Boscaro, che non aveva certo lesinato i particolari descrivendo Malara. La Boscaro nega di averlo accusato di averlo colpito, mentre l'avvocata Ranzato legge la sua deposizione e la smentisce.