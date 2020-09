Diffonde notizie diffamatorie attraverso un falso titolo del nostro giornale: denunciato

Un cittadino residente a Verona e originario del territorio padovano di Piove di Sacco è stato denunciato a piede libero dai carabinieri. L'uomo avrebbe condiviso su Facebook una notizia diffamatoria e per renderla più credibile avrebbe utilizzando la grafica del nostro giornale online, PadovaOggi. La bufala sembrava un articolo scritto dalla nostra redazione padovana, che invece è totalmente estranea ai fatti e non ha mai scritto la falsa notizia in questione. Il tutto è stato opera del denunciato, il quale aveva diffuso su internet la fake news dell'arresto del sindaco di Piove di Sacco Davide Giannella. Arresto che non è mai avvenuto.

Diffamazione

Il Patella aveva pubblicato su Fb un articolo evidentemente contraffatto del nostro giornale online, PadovaOggi.it, che recitava questo titolo: «Arrestato sindaco di Piove di Sacco: Davide Giannella finisce al Due Palazzi». Al termine degli accertamenti i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero. Manomettere, manipolare, creare immagini e notizie artefatte e peggio ancora farlo attribuendole a una testata giornalistica è un un reato grave. Pubblicarlo sui social e veicolarlo tra le persone è altresì un’aggravante.