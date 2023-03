Dipendente scovato a rubare nell'azienda dove lavora: denunciato

Nella notte del 18 marzo 2023 in Carmignano di Brenta, i militari del Norm della Compagnia di Cittadella hanno arrestato in fragranza di reato un cittadino italiano 50enne residente a San Giorgio delle Pertiche.

Ricettazione

La pattuglia a seguito di un controllo in zona industriale per la prevenzione di furti nelle varie ditte, vista l’ora tarda, ha notato all’interno di una ditta un uomo, rivelatosi poi dipendente di quell’azienda, caricare sulla propria autovettura sacchi di pellet. I militari insospettiti, hanno proceduto a perquisizione rinvenendo i 37 sacchi di pellet. Avvisato il titolare della società, si è detto all'oscuro di tutta la vicenda. La perquisizione estesa anche presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di recuperare altri sacchi di pellet stipati in bancali per un valore di € 40.000,00. A seguito degli approfondimenti l’uomo è stato denunciato per ricettazione e il materiale recuperato è stato restituito al titolare della ditta.