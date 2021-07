Dipendente del supermercato ruba del cibo, la vigilanza lo blocca: arrestato

Un dipendente del supermercato ha cercato di rubare generi alimentari e quando l’addetto alla vigilanza ha fatto per bloccarlo, l’uomo lo ha spinto.

Il fatto

Nella serata di giovedì 22 luglio 2021 il supermercato Alì di Vigonza stava per chiudere. Un 38enne, dipendente del reparto macelleria, ha preso generi alimentari per un valore di 33 euro e ha cercato di allontanarsi. Ma l’addetto alla vigilanza lo ha visto e ha cercato di fermarlo. L’uomo lo ha spintonato via ma non è comunque riuscito a scappare. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza per rapina impropria e lo hanno trattenuto nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo in tribunale.