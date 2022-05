Inaugurazione dell'800esimo anno accademico dell'Università, ecco dove vederla

L'apertura ufficiale dell'800esimo anno accademico dell’Università di Padova viene proclamata il 19 maggio 2022 dalla rettrice Daniela Mapelli e va in scena nell'Aula Magna di Palazzo Bo alla presenza di rettrici e rettori italiani e stranieri, della comunità accademica e delle autorità, secondo la secolare tradizione Unipd.

800 anni

L’inaugurazione avrà luogo alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono previsti gli interventi della Rettrice Daniela Mapelli, del Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Presidente del Consiglio degli Studenti Emma Ruzzon, del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Chiuderà la cerimonia la Prolusione del professor Carlo Fumian: "Sopra ogni altra libertà": apprendere, parlare e discutere secondo coscienza. La cerimonia, in riconoscimento del ruolo dell’Università di Padova nell’ambito delle più antiche università, è preceduta dal corteo celebrativo delle rettrici e dei rettori, italiani e stranieri, che ripercorre quello storico del Settecentenario del 1922, snodandosi tra due luoghi simbolo della città e dell'Università: Palazzo della Ragione e Palazzo del Bo, in un ideale abbraccio tra la città di Padova e la sua Università. Il corteo in toga parte alle ore 9:45 e si unisce all'arrivo alle autorità accademiche, politiche, religiose, militari e civili in Aula Magna.

Dove vederla

La diretta streaming audio-video viene trasmessa dalle ore 9:45 alla pagina web www.unipd.it/inaugurazione800, sulla pagina ufficiale Facebook e sul canale ufficiale Youtube.