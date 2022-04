Dirigente della polizia nel suo giorno libero individua due ladri e recupera la merce rubata

Un dirigente della polizia stava passeggiando con la famiglia nel suo giorno libero quando ha intercettato due ladri e permesso al negozio di rientrare in possesso della merce rubata.

Il fatto

La mattina di giovedì 14 aprile, intorno alle 11, un dirigente della Questura padovana si trovava in via Altinate. Nel suo giorno libero stava passeggiando con la famiglia quando ha notato due uomini scappare dal negozio Coin: era evidente che lo avessero appena derubato. Il dirigente li ha rincorsi fino in via Cassan, dove uno dei malviventi ha lanciato via la sacca con la refurtiva, con l'obiettivo di ostacolare l'inseguimento. Il poliziotto ha quindi restituito la merce al negozio, merce che complessivamente aveva un valore di 600 euro.