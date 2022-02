Disagio giovanile, bande e risse, il Prefetto convoca i sindaci: «Recuperiamo quei ragazzi»

Il Questore ha consegnato al Prefetto un migliaio di nomi di ragazzi di paesi limitrofi al comune di Padova che partecipavano alle risse per le quali si davano appuntamento. Un fenomeno preoccupante, che evidenzia un disagio diffuso tra i più giovani. E' il primo punto all'ordine del giorno del Cosp ( Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ) che si è tenuto nella mattinata del 9 febbraio in Prefettura.

Disagio giovanile

All’incontro, oltre al Presidente della Provincia, al Questore, al Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed al rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, è stato invitato anche un primo gruppo di Sindaci dei Comuni di residenza dei ragazzi identificati dalle Forze dell’Ordine in occasione degli episodi avvenuti nelle scorse settimane a Padova. In particolare hanno partecipato i Sindaci o i rappresentanti dei Comuni di Padova, Abano Terme, Bovolenta, Cervarese Santa Croce, Conselve, Due Carrare, Maserà, Monselice, Montegrotto Terme, Piove di Sacco, Ponte San Nicolò, Solesino, Teolo e Tribano. Ai sindaci sono state consegnate liste di nomi. L'intezione è quella di mettere in campo i servizi sociali dei vari comuni, per comprendere e intervenire su quelle che sono le motivazioni, le cause, che spingono questi ragazzi a organizzarsi per bande e darsi appuntamento, tramite i social networtk, in luoghi di Padova dove affrontarsi.

Prevenzione

Altra possibilità di intervento, in chiave informativa/educativa oltre che preventiva, è quella che vede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. Il Prefetto ha al riguardo comunicato la disponibilità dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine a tenere appositi incontri, nelle scuole, con genitori e ragazzi, finalizzati alla promozione della legalità. Un secondo gruppo di Sindaci sarà invitato in un successivo incontro programmato per venerdì 11 febbraio. Intanto, a Padova, sono stati previsti servizi preventivi anti-rissa, a carattere interforze, in occasione del fine settimana.