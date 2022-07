Il distributore di benzina parla in dialetto: «Sta tento, tira fora a carta»

Fare il pieno di benzina non è mai stato così "local": da alcuni giorni, in tutta Italia, circa 1.700 distributori del gruppo Eni consentono agli automobilisti di rifornirsi seguendo le indicazioni per il pagamento in dialetto.

"Tira fora a carta, scrivi el codice e schicia el tasto verde. Operasion in corso, speta 'na sciantina" sono solo alcune delle divertentissime indicazioni che la voce automatica dà agli automobilisti prima del rifornimento. Un'idea che, in pochi giorni, è diventata virale con decine di video pubblicati sui social. Nella nostra provincia sono presenti a Monselice, Albignasego, Este. A Padova si trovano in Via Vicenza, in Via Gattamelata 24, in Via Armistizio 180, in Via Della Ricerca Scientifica 11, in Corso Stati Uniti, in Corso I Maggio, in Via Canaletta, a Tre Ponti 13/C e infine in Corso Australia.