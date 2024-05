Hanno il divieto di avvicinamento alle ex compagne, lo violano: fermati e denunciati

Due casi che in comune hanno il divieto di avvicinamento alle ex compagne. La prima vicenda è avvenuta a Cittadella, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato e per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, un 49enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. In questo caso gli agenti sono intervenuti a seguito di allarme manomissione braccialetto elettronico, pervenuto alla linea 112. Gli agenti sono immediatamente andati presso l'abitazione dell’uomo che come era prevedibile, dopo essersi liberato del dispositivo, è uscito. Dopo poco l’uomo faceva rientro presso la propria abitazione e dopo aver ammesso di aver tagliato il braccialetto, minacciava e aggrediva fisicamente i militari. Per l’uomo sono scattate le manette e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei fatti contestati.

Un altro uomo a Codevigo ha violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Si tratta di un 62enne del posto, anche lui già noto alle forze dell’ordine. E' stata proprio la donna a segnalare la presenza dell’ex marito sotto la propria abitazione. I militari raggiunta prontamente l’abitazione della donna sorprendevano e fermavano l’uomo già destinatario della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per l’uomo sono scattate le manette e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei fatti contestati.