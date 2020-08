Rintracciate quattro persone con divieto di dimora e ordine di espulsione

Durante due diversi controlli la polizia ha individuato due persone inottemperanti al divieto di dimora a Padova e altre due che dovevano essere espulse.

I fatti

Nel pomeriggio di giovedì 27 agosto gli agenti hanno controllato un 26enne tunisino in un bar vicino al cavalcavia Borgomagno, sulla cui testa pendeva un divieto di dimora nella provincia di Padova. È stato segnalato all’autorità giudiziaria per un aggravamento della misura cautelare. Poco distante, su viale Codalunga, una 26enne bulgara ha ricevuto lo stesso provvedimento. In serata, invece, gli agenti hanno fermato due persone in un auto su via Mortise: il 37enne camerunense era irregolare e già colpito da provvedimento di espulsione, il 33enne connazionale invece è stato segnalato per violazione dell’ordine di espulsione.