Ha il divieto di ritorno a Piove, ma si muove regolarmente: ventiseienne nei guai

Fino alla fine dell'anno non potrebbe recarsi a Piove di Sacco perchè aggravato da una misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune della Saccisica.

Divieto

Un uomo di 26 anni di Pontelongo, convinto di farla franca ieri, 13 giugno, ha pensato bene di andarsi a fare un giro a Piove di Sacco. Nella sua strada ha però incrociato i carabinieri che dopo averlo identificato hanno appreso della restrizione e l'hanno condotto in caserma. Di fronte alle legittime domande dei militari dell'Arma che gli chiedevano lumi sui suoi spostamenti in luoghi non consentiti, il ventiseienne non ha fornito spiegazioni concrete. Verrà tenuto sotto stretta osservazione e non è escluso che a suo carico arrivi un inasprimento della pena.