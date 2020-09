Pizzicato a disturbare i passanti dagli agenti: aveva un ordine di divieto di ritorno

Fermato perché importunava i passanti, gli agenti hanno scoperto che il giovane aveva dei problemini con la giustizia. È stato denunciato.

Il controllo

Nella mattinata di martedì 1 settembre i poliziotti di quartiere hanno visto in via Filiberto un 22enne romeno che dava fastidio ai passanti. Una volta fermato hanno scoperto che su di lui pendeva un provvedimento di divieto di ritorno a Padova e non aveva i documenti. È stato accompagnato in questura e denunciato.