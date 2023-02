Mini rave al circolo, oltre 150 trovati senza tessera. Il Comune vieta l'alcol e l'organizzazione di concerti

Mini rave a Due Carrare. La vicenda risale al 21 gennaio scorso, quando all’interno di un circolo privato di Due Carrare, durante una festa techno, un giovane era stato colto da malore per l’assunzione di sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Battaglia Terme hanno svolto agli accertamenti, appurando che all’evento aveva partecipato un numero di soggetti, circa 150, sprovvisti di tessera associativa. Ieri, 10 febbraio, insieme alla polizia locale di Due Carrare, hanno effettuato un controllo mirato nei confronti dello stesso circolo privato, anche in questo caso identificando alcuni avventori non tesserati. Accertate tali irregolarità, il Comune di Due Carrare ha provveduto quindi ad emettere due ordinanze di cessazione immediata dell’attività di somministrazione di bevande e dell’attività di pubblico spettacolo, oltre alla diffida formale a organizzare spettacoli di arti varie all’interno del circolo.