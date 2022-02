Documenti falsi: arrestata la 25enne fuggita al controllo della Polizia

Era scappata in auto invece che fermarsi al controllo, nella serata di giovedì. Protagonista di un rocambolesco inseguimento nel centro della città, a velocità più che sostenuta, era riuscita a non farsi prendere. È stata però arrestata, nel primo pomeriggio di venerdì 4 febbraio dagli agenti delle Volanti. Croata, 25 anni, La donna, dopo essere stata accompagnata in Questura insieme gli altri due occupanti della Fiat 500 con la quale aveva tentato la fuga, ha esibito ai poliziotti, ai fini della sua identificazione, una patente di guida ed una carta di identità croata. Falsi.

Documenti

Entrambi i documenti, a cui era apposta la fotografia ritraente la donna, riportavano delle generalità diverse da quelle spontaneamente dichiarate dalla stessa. Effettuati gli accertamenti del caso negli Uffici della Questura, effettivamente i documenti in questione sono risultati falsi e la 25enne, che ha ammesso di averli acquistati per alcune centinaia di euro in Croazia, è stata tratta in arresto per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Pena

A conclusione delle attività, gli agenti l’hanno accompagnata in carcere a Verona, dove sconterà la pena di ad anni 1, mesi 11 e giorni 28 di reclusione, in esecuzione dell’Ordine di Custodia Cautelare in Carcere emesso nei suoi confronti nel luglio 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma per i reati di furto aggravato in abitazione. Oltre a diversi arnesi atti allo scasso, quali cacciaviti, chiavi inglesi e forbici, all’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti anche uno sfollagente telescopico, alcuni profumi di marca Dior e due bottiglie di vino di valore in relazione ai quali si stanno ancora effettuando accertamenti per individuarne i proprietari. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e, per la ricettazione della predetta merce, tutti e tre gli occupanti dell’autovettura sono stati indagati.