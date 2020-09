Sorpreso alla guida con patente e carta d'identità false: nei guai un 36enne

Un controllo di routine ha permesso di scoprire un conducente che aveva patente e documenti d’identità falsi. Il 36enne è stato arrestato.

I fatti

Mercoledì 2 settembre i carabinieri stavano eseguendo un controllo su via Ateste a Este e hanno fermato una Renault Master. Alla guida c’era un 36enne originario della Moldavia e residente in quel paese, con pregiudizi di polizia. Ha fornito ai carabinieri patente e carta d’identità romene false, che sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato per uso di documenti falsi e si trova agli arresti domiciliari fino alla direttissima.