Sorpreso con documenti falsi alla guida di un'auto con targa contraffatta: 27enne arrestato

Patente e carta d'identità false. Non è servito molto ai carabinieri per capire che i documenti mostrati dal conducente dell'auto erano stati contraffatti: il 27enne è finito in manette.

L'arresto

Nel corso della notte tra venerdì 15 e sabato 16 aprile i carabinieri del Radiomobile di Padova stavano facendo dei controlli e hanno fermato un'auto con targa tedesca su via Bronzetti. Il conducente, un 27enne di origini russe senza fissa dimora, ha abbassato il finestrino e i militari gli hanno chiesto come da prassi i documenti. Ma patente e carta d'identità apparivano strane e si è scoperto che erano false. Non solo, pure la targa dell'auto e il libretto di circolazione non erano in regola perché abbinati a un veicolo non immatricolato. Tutti i documenti sono stati sequestrati e il 27enne è stato arrestato per false attestazioni sull'identità personale, possesso di documenti d'identità falsi validi per l'espatrio, falsità materiale commessa dal privato in certificazione amministrativa e uso di atto falso. Alla direttissima il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.