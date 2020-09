Dei documenti che aveva nemmeno uno era in regola: 46enne finisce nei guai

Non aveva mezzo documento in regola. E così non poteva che scattare la denuncia.

I fatti

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre la polizia ha fermato un 46enne veneziano che guidava il suo scooter su via Tiziano Aspetti. L’uomo aveva la patente scaduta, e qui già è scattata la contravvenzione, poi si è scoperto che sulla carta d’identità erano state cambiate la data di rilascio e di scadenza. Come se non bastasse aveva una tessera sanitaria rubata e una carta di credito non sua. Alla luce di tutto ciò, è stato denunciato per ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, falsità materiale.