Esplosione all'osteria, la Procura indaga per strage: valvola della bombola aperta volontariamente

Tutto aveva fatto pensare ad un incidente, ma l'esplosione dello scorso 19 aprile che ha distrutto l'osteria Cacio e Pepe di Abano Terme, potrebbe invece essere dolosa. Ad insinuare i dubbi è la perizia dei Vigili del Fuoco intervenuti quel giorno sul posto. A causarla sarebbe stata una bombola di gas nascosta nel ripostiglio del ristorante che qualcuno avrebbe aperto volontariamente azionando la valvola. Adesso la Procura di Padova indaga per strage, al momento a carico di ignoti. Un reato che prevede non meno di 15 anni di carcere in assenza di vittime, come fortunatamente è stato in questo caso, visto che una donna è scampata all'esplosione per pochi istanti.

La dinamica

L'esplosione è avvenuto alle 9 del mattino mentre il locale era chiuso. La donna, un'amica dei proprietari, aveva raccontato di essersi fatta prestare le chiavi per recuperare il portafogli dimenticato la sera prima nel ristorante. Ha chiamato la moglie di uno dei gestori per avvertirli dell'odore di gas, prima di allontanarsi, ma subito dopo è stata investita dall'onda d'urto senza riportare ferite.

Le indagini

Gli inquirenti hanno sequestrato le telecamere interne di videosorveglianza e cercano elementi per ricostruire movente e responsabilità. Tutte le piste sono aperte. Ma per la Procura, chi ha agito avrebbe avuto l'intenzione di uccidere