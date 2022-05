Domenica chiusa via Santa Sofia per sostituire una gru edile

Nei prossimi giorni, per consentire alcuni interventi straordinari e per brevi lavori alcune vie della città verranno chiuse temporaneamente.

Chiusure

Per interventi di rifacimento di pavimentazioni stradali interessate da scavi, chiusura temporanea al traffico veicolare fino a venerdì 13/05/2022 di via Bernardino Ramazzini. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private. Stesso discorso vale per il tratto di via Monte Pertica compreso tra via Lucca e via Bainsizza, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Gru e condotto idriche

In via Santa Sofia invece, per consentire la sostituzione di una gru edile, chiusura temporanea al traffico veicolare nel tratto compreso tra via A. Gabelli e via San Biagio. Lo stop è previsto per la sola giornata di domenica 15 maggio, dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Santa Sofia compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via A. Gabelli e via San Biagio. Sempre la stessa domenica, per provvedere al carico/scarico di un condizionatore in quota, chiusa via Dante nel tratto compreso tra corso Milano e piazza Dei Signori, dalle ore 7.30 alle ore 9.30. Anche in questo caso nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private. Anche in via Libia lavori che riguardano una gru, con lo smontaggio del cantiere edile sito in via Libia 14. Questa operazione si effettuerà giovedì 12 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Un po' più lunga invece la chiusura per un intervento di bonifica, in corso, della condotta idrica nel tratto di via Giacomo Nani compreso in prossimità dell’incrocio con via Piovese. I lavori cominceranno martedì 10 maggio e si concluderanno venerdì 27.