Evade dai domiciliari per trascorrere la serata al bar: 22enne arrestato

Avrebbe dovuto restare in casa, agli arresti domiciliari. E invece se ne stava seduto al tavolino del bar. I carabinieri lo hanno scoperto e arrestato.

Il fatto

Nella tarda serata di domenica 6 marzo i carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta hanno arrestato un 22enne di origine senegalesi. Il giovane doveva restare agli arresti domiciliari per una rapina commessa nel 2018. Ma quando i militari hanno fatto il solito giro di controllo non lo hanno trovato a casa. Così si sono messi a cercarlo e lo hanno trovato al bar, tranquillamente seduto ad uno dei tavolini. È stato riportato a casa e il tribunale ha confermato gli arresti domiciliari. Un altro 37enne di origini marocchine di Vigonza, è stato arrestato perché non seguiva le prescrizioni del tribunale che gli permettevano di godere dell’affidamento in prova ai servizi sociali, come quella di trovare un lavoro. È tornato in carcere.