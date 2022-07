Covid, Gucci dona quasi 500mila euro all'Università per sviluppare un nuovo vaccino

Una somma cospicua, per un obiettivo a dir poco importante: Gucci, nota marca di moda di lusso, ha deciso di donare quasi 500mila euro (per la precisione 463.374,83 euro) al Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova - guidato dal responsabile scientifico Andrea Crisanti - quale contributo per la realizzazione di uno studio pilota per lo sviluppo di un nuovo vaccino anti-Covid.

Donazione

Tutto ha inizio nel 2020, quando Intesa Sanpaolo mette a disposzione della Protezione Civile la propria piattaforma digitale di crowdfunding per avviare una raccolta fondi per la lotta al Covid: Gucci non ci pensa su due volte, e invia un milione di euro. Una somma che viene però utilizzata solo in parte: rimangono infatti 463mila euro, e la casa di moda decide di rimetterli a disposizione, ma questa volta versandoli sul conto corrente del Dipartimento di Medicina Molecolare. Un contributo importante, visto che il budget per realizzare lo studio pilota per lo sviluppo di un nuovo vaccino è di 600mila euro: la differenza sarà cofinanziata con le donazioni ricevute a favore dei progetti di ricerca sul Covid dello stesso Dipartimento.