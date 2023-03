Annegata nel canale termale: esclusa la morte violenta

Il corpo di una donna, cinquantenne originaria dell'est Europa, è stato rinvenuto in acqua privo di vita in una canaletta termale ad Abano Terme. Il macabro rinvenimento è avvenuto nel quartiere Pescarini. E' successo ieri 21 marzo attorno alle 11. Il tutto si è materializzato all'altezza di via Previtali nel canale Rio Caldo. A dare l'allarme è stato un passante che si è trovato davanti agli occhi il corpo immobile sul letto del canale.

I soccorsi

Dopo la segnalazione nella zona sono arrivati i carabinieri, la polizia locale e il personale medico del Suem 118. L'area è stata transennata per tenere alla larga i curiosi. Quando la donna è stata recuperata per lei non c'era più nulla da fare. Il recupero della salma è stato effettuato dai vigili del fuoco. Dai primi riscontri raccolti dalle forze dell'ordine si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Da una ricognizione esterna della salma è stata esclusa la morte violenta. La donna sarebbe caduta in acqua lunedì.