Finisce fuori strada e si inabissa nel canale, restando incastrata nell'abitacolo

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita nel canale, inabissandosi del tutto. Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco che sono entrati in acqua e l’hanno liberata.

Il fatto

Poco prima delle 15.30 di venerdì 14 gennaio una donna ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva via Pergolette a Lozzo Atestino. Il mezzo è finito dritto nelle acque del canale Bisatto e si è inabissato completamente. I pompieri si sono precipitati sul posto da Este e Padova: si sono immersi e hanno liberato la donna, parzialmente incastrata nell’abitacolo e ferita. È stata trasportata con il gommone a riva e issata tramite una scala usata come scivolo fino in strada. L’ambulanza l’ha portata in ospedale mentre i pompieri si stanno ancora occupando del recupero dell’auto dal canale con l’autogru.