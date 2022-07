Dopo i caprioli in centro, arrivano i cartelli che segnalano il «rischio animali selvatici»

Ormai anche il centro cittadino di Montegrotto Terme è potenzialmente a rischio incidenti per gli attraversamenti stradali di animali selvatici. La considerazione viene dalla comandante dei vigili, Cristina Moro, che dopo due incidenti e un capriolo visto da molti cittadini mentre passeggiava per piazza Mercato ha predisposto con un’ordinanza il potenziamento della segnaletica stradale di pericolo. «Condizione - afferma la comandante- indispensabile a tutela degli utenti della strada che, visto il cartello, devono prestare particolare attenzione al probabile attraversamento di animali selvatici. Il nostro Comune ricade anche all’interno dell’area del Parco Regionale dei Colli Euganei, dove esemplari di fauna selvatica di proprietà della Regione Veneto vivono i libertà. L’ente preposto alla gestione e manutenzione delle strade, quindi anche il Comune di Montegrotto, è responsabile dell’adozione delle misure più idonee al fine di evitare incidenti stradali causati dall’attraversamento degli animali selvatici».

Siccità

«La siccità - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - favorisce la discesa di ungulati e animali selvatici a valle, questo spiega anche quanto avvenuto nei giorni scorsi in quartiere Pescarini ad Abano Terme. Non abbiamo per il momento riscontrato criticità, ma vogliamo mettere l'amministrazione comunale al riparo da istanze di rimborso danni in caso di incidenti, danni che devono essere imputati a chi ha la responsabilità degli animali, ossia la Regione a cui fa capo il Parco Colli».

Caprioli

«Negli ultimi mesi - spiega Cristina Moro - abbiamo avuto due incidenti con investimento di caprioli, uno in via Castello e l'altro nella nuova circonvallazione nei pressi del sottopasso, luogo sino a dove giammai gli animali si erano così tanto spinti. Da ultimo, circa un mese fa, l’avvistamento di un capriolo scorrazzare libero in Piazza Mercato ci ha lasciati tutti basiti. Non si era mai vista fauna selvatica proprio in centro città. Ho ritenuto di segnalare l’accertata anomalia comportamentale degli animali sia all’Ente Parco sia alla Provincia ed, al contempo, di porre maggiormente in sicurezza il territorio comunale potenziando la segnaletica stradale di pericolo di animali selvatici vaganti, comprendendo anche nuove zone del centro cittadino rispetto alla precedente Ordinanza dell’anno 2014. Invito pertanto gli automobilisti a prestare attenzione e moderare la velocità per la possibile presenza di animali selvatici vaganti su tutto il territorio».