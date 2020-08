Dopo sei mesi riapre lo Space Cinema di Limena: in sicurezza grazie a un algoritmo

Dopo quasi sei mesi dalla chiusura obbligata causata dal Covid 19, The Space Cinema Limena, il multisala a pochi km dal centro di Padova, riapre. Con i suoi oltre 3.000 posti a sedere e 14 sale, tutte dotate di tecnologia Digital Dolby Surround, comincia una nuova vita, anzi una era come recita la frase d’apertura del sito. Al momento dell'acquisto infatti, un sistema assegnerà i posti in modo da consentire il distanziamento tra le persone nel caso di non conviventi, come impone l'ordinanza. Durante la proiezione sarà necessario indossare la mascherina.

