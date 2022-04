Doppio intervento dei Vigili del Fuoco in zona stazione

Nella notte tra venerdì e sabato i Vigili del Fuoco di Padova sono stati chiamati a un doppio intervento, in entrambi i casi nella zona nei pressi della stazione.

Gpl

Durante la notte infatti, in via Tommaseo, due automobili si sono scontrate. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma per mettere in sicurezza l'area è stato necessario intervenire su entrambi i mezzi. Qualche precauzione in più visto che le due auto erano entrambe alimentate a Gpl.

Senza dimora

Poche ore dopo, quando erano già le 7:00 della mattina di sabato, un nuovo intervento dei vigili del fuoco. Questa volta sono stati chiamati per spegnere un principio d’incendio causato da alcune tavole di legno che si trovavano nel sottoportico di Piazza Gasparotto. Un'area che spesso viene utilizzato da persone che vivono senza avere una fissa dimora dove andare a dormire. Immediatamente i pompieri hanno spento le fiamme. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.