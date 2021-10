Dormono in hotel e se ne vanno senza pagare: rintracciati dalla polizia

I due hanno dormito in un albergo della città e la mattina seguente se ne sono andati come se nulla fosse. La polizia li ha rintracciati e denunciati

Hanno dormito, fatto colazione e se ne sono andati senza pagare la camera. La direzione dell’albergo ha chiesto aiuto alla polizia per rintracciare i due uomini.

Il fatto

Nella mattinata di giovedì 7 ottobre due italiani di 58 e 22 anni, dopo aver trascorso la notte all’hotel Milano a Padova, se ne sono andati senza pagare la camera. La direzione ha chiamato la polizia e gli agenti si sono messi alla ricerca dei due furbetti. Quello stesso giorno i poliziotti hanno trovato la coppia ed è scattata la denuncia per insolvenza fraudolenta. Uno dei due ha ricevuto anche un foglio di via obbligatorio da Padova perché non residente in provincia e sulle spalle aveva numerosi precedenti.