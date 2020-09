Nascondeva nella tasca dieci dosi di cocaina: scoperto dalla polizia, denunciato un 17enne

Non toglieva la mano dalla tasca. Un particolare che, con altri elementi, ha insospettito i poliziotti che hanno perquisito un 17enne: aveva della cocaina ed è stato denunciato.

Il controllo

Nel pomeriggio di lunedì 31 agosto gli agenti si trovavano all’Arcella per un controllo: nelle ultime settimane sono arrivate diverse segnalazioni di spaccio da parte dei residenti, così sono state rafforzate le verifiche, anche con l’aiuto di pattuglie della Squadra Mobile in borghese. In via Guido Reni, intorno alle 16.15, gli agenti hanno notato un ragazzo di fronte una lavanderia. Aveva un atteggiamento sospetto e non toglieva mai la mano dalla tasca. I poliziotti si sono avvicinati e hanno identificato il 17enne tunisino per poi passare alla perquisizione: in tasca effettivamente nascondeva dieci dosi di cocaina e nel borsello aveva 600 euro in banconote accartocciate, probabilmente provento di spaccio. Il giovane era già stato identificato all’interno di alcune abitazioni in disuso, non ha una casa e non ha nemmeno precedenti specifici quindi il tribunale dei minori di Venezia ha deciso il suo collocamento in una comunità. Il 17enne è stato comunque denunciato.