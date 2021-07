Dosi di cocaina per un valore di 5mila euro scovate dal cane Lucky

Durante un'attività di controllo gli agenti della Polzia Locale è stato notato un andirivieni sospetto di giovani lungo un percorso ciclabile del quartiere 2 Nord della città; ad ogni avvicinamento delle pattuglie della polizia Locale, i giovani si dileguavano rapidamente in più direzioni in bici o a piedi.

All'ennesima fuga dei giovani, il personale della Squadra Sicurezza Urbana ha messo in campo l'unità cinofila Lucky che ha rinvenuto, in mezzo alla boscaglia, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: 9 involucri contenenti complessivamente circa mezzo etto di cocaina e due cubetti di hashish per circa 21 grammi di peso. La sola cocaina avrebbe fruttato, con la vendita sul mercato, almeno 5000 euro. Inoltre nello stesso pomeriggio all'interno di un immobile in stato di abbandono sempre nell'area Nord della città, la stessa unità cinofila ha rinvenuto all'interno di una stanza, occultata in un sacchetto di nylon, un involucro contenente circa 15 grammi di marijuana.

L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina dichiara: «Ancora complimenti alla Squadra Sicurezza Urbana: l'ennesimo sequestro di sostanze stupefacenti è arrivato a seguito della segnalazione di un nostro concittadino puntualmente verificata. Rinnovo l'invito alla cittadinanza a contattare la Polizia locale per evidenziare situazioni irregolari sul territorio o presunte tali al fine di contribuire insieme al miglioramentorare della sicurezza della nostra città».