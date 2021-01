Pizzicato con la droga in auto, a casa i carabinieri ne trovano altrettanta: arrestato

Aveva davvero una bella scelta: cocaina, marijuana, ecstasy, persino anabolizzanti. Un 25enne è stato fermato per un controllo e dopo aver trovato della cocaina in auto, i carabinieri hanno perquisito la casa del giovane

Trovato con la droga in auto, la perquisizione a casa ha portato alla luce un gran bottino in termini di stupefacenti. I carabinieri di Montagnana hanno arrestato un 25enne del posto.

L’arresto

Erano le tre di notte di martedì 19 gennaio quando i carabinieri hanno fermato un 25enne. Il ragazzo ha violato il coprifuoco e quindi è stato sanzionato ma c’è di più: in auto aveva 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Così i carabinieri hanno controllato anche l’abitazione del ragazzo e hanno trovato 27 grammi di marijuana, 3 funghi allucinogeni, 4 francobolli imbevuti di ecstasy, 2 cristalli di ecstasy del peso di 4 grammi e un blister con 25 pastiglie anabolizzanti. Tutto è stato sequestrato e il 25enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.