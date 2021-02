Nasconde quasi un chilo di droga nell'auto del padre, 23enne finisce in manette

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Aveva nascosto marijuana e hashish nell'auto del padre, oltre a tutto ciò che serve per pesare e confezionare le dosi

Nascondeva la droga nell’auto del padre. La perquisizione effettuata dai carabinieri di Pionca di Vigonza non gli ha lasciato scampo e ora dovrà restare agli arresti domiciliari.

Il fatto

Nel pomeriggio di lunedì 8 febbraio i carabinieri hanno fermato su via Francia una Kia Rio il cui conducente, un 23enne di Vigonza, aveva un atteggiamento sospetto, come se nascondesse qualcosa. E il suo nervosismo lo ha tradito. Dalla perquisizione è emerso che all’interno dell’auto, di proprietà del padre del ragazzo, c’erano 2 grammi e mezzo di marijuana, 8 panetti di hashish del peso complessivo di quasi un chilo, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un coltello e 650 euro in contanti, probabilmente i guadagni dello spaccio. Attorno ai polsi del 23enne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.