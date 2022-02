Baby pusher nel quartiere Palestro, la denuncia del parroco: «Alcuni di loro hanno solo 8 anni»

Bambini dagli 8 ai 12 anni che "giocano" a vendere droga: è questa la denuncia-shock che arriva dal quartiere Palestro, alle porte del centro storico di Padova.

A sollevare la problematica sulle colonne de "Il Gazzettino" è don Giancarlo Smanio, parroco della chiesa di San Girolamo, il quale spiega con chiarezza la situazione: «Chi glielo fa fare a un bambino di andare a scuola se vede che con un semplice gioco gli danno anche la mancia, e la può portare a casa ai genitori e agli altri fratelli?». Il meccanismo criminale è spaventoso: al vertice della piramide c'è il boss, che cede la droga a ragazzi di 20-25 anni, i quali a loro volta si affidano a giovanissimi "galoppini", possibilmente sotto i 14 anni in quanto non perseguibili. Nel quartiere Palestro convivono 15 diverse etnie, e con l'avvento del Covid la situazione è andata via via peggiorando.