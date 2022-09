Droga, furti, rapine: la Squadra mobile ne arresta 4 in 48 ore

Task force degli investigatori della Squadra mobile di Padova che negli ultimi due giorni hanno assicurato alla giustizia pregiudicati con precedenti per spaccio, furti e rapine.

Via Manca

I poliziotti hanno notato un tunisino muoversi su un monopattino lungo l'argine del Brenta a Padova. Non appena quest'ultimo si è reso conto di essere seguito, ha gettato a terra il mezzo di locomozione e un involucro sospetto, proseguendo la fuga a piedi. E' stato bloccato duecento metri dopo in via Manca e arrestato. Si tratta di un diciottenne con in pendenza un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova per reati in materia di stupefacenti commessi nel dicembre scorso. Deve scontare una pena di 9 mesi e 28 giorni. Nell'involucro gettato a terra gli investigatori hanno rinvenuto 20 dosi di cocaina.

Piazza Garibaldi

E' stato denunciato un tunisino di 26 anni trovato in possesso di tre grammi di eroina. Irregolare sul territorio nazionale è stato affidato all'ufficio Immigrazioni per avviare le pratiche per l'espulsione.

Abano

In un albergo di Abano Terme gli agenti della Squadra mobile hanno rintracciato e arrestato un sessantaduenne residente ad Agna, noto alle forze dell'ordine per furti, rapine, ricettazione, oltraggio, detenzione di stupefacenti, porto abusivo di armi e truffa. Era destinatoario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia per rapina aggravata in concorso. Dovrà scontare dietro le sbarre la pena di un anno.

Via Pastori

E' finito in carcere anche un uomo di 38 anni originario della Tunisia domiciliato in via Pastori. Stava scontando una pena ai domciliari di due anni, ma in questo lasso di tempo l'indagato avrebbe in più occasioni disatteso le restrizioni. Una volta ha dichiarato di doversi recare in ospedale dove di fatto non è mai andato. In molte circostanze era evaso per andare a minacciare la compagna e la suocera. Costantemente ubriaco, era ormai diventato incontrollabile e il Magistrato di Sorveglianza ne ha disposto la sospensione immediata del beneficio della detenzione domiciliare, chiedendone la definitiva regola e il conseguente accompagnamento in carcere.

Piazza Zanellato

Ultimo arresto messo a segno dagli investigatori della Questura a cavallo tra il 31 agosto e il primo settembre è un uomo di 46 anni camerunense, rintracciato in piazza Zanellato e destinatario di un ordine di carcerazione con pena di 4 mesi di reclusione. E' accusato di furto aggravato.