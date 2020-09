Si innervosisce alla vista degli agenti: aveva della droga nascosta negli slip

Un po’ in tasca e un po’ nelle mutande: un giovane è stato trovato con della droga nascosta addosso ed è stato denunciato.

Il fatto

Nel pomeriggio di domenica 13 settembre gli agenti hanno visto al parco Milkovich un 18enne tunisino che si è innervosito alla vista delle divise. In tasca e negli slip aveva nascoste diverse dosi di hashish per un totale di oltre 5 grammi. Aveva anche 125 euro in contanti.