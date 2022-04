Droga, coltelli e documenti falsi: un arresto e tre denunce in un solo giorno

Droga, coltelli, documenti falsi. Per polizia e carabinieri proseguono i controlli sul territorio e in una giornata sono state denunciate tre persone e una è stata arrestata.

I fatti

Nel pomeriggio di venerdì 1 aprile una pattuglia della squadra volanti si è recata in via Bixio: una segnalazione parlava di una persona sospetta. Gli agenti hanno fermato un uomo che appena li ha visti ha ingoiato qualcosa, probabilmente involucri di droga. Addosso aveva anche due coltelli dalla lama lunga 15 centimetri. I poliziotti lo hanno accompagnato al pronto soccorso perché temevano che gli involucri pieni di droga potessero rompersi nel suo stomaco uccidendolo. Poi, una volta in questura, l’uomo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di coltelli. Più tardi, i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato un 21enne moldavo residente a Saonara: controllato in via Sorio, aveva esibito un documento falso. Poco dopo, personale della compagnia di Padova, ha fermato in centro storico un 21enne tunisino e un coetaneo italiano. I due sono stati denunciati perché avevano mezzo grammo di cocaina e materiale per il confezionamento.