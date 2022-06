Cocaina e ketamina a bordo, arrestato automobilista

Tradito da un posto di controllo dei carabinieri, automobilista di 33 anni di Pontelongo è finito nei guai. L'accertamento da parte di una pattuglia dei militari della stazione di Codevigo è avvenuto mercoledì 22 giugno poco prima di cena in via San Fausto.

Ketamina

Gli investigatori dell'Arma dopo aver identificato il conducente, un uomo di 33 anni del posto, hanno perquisito la sua vettura e le sorprese non sono mancate. Sono spuntati 4,56 grammi di cocaina suddivisa in nove involucri e tre grammi di ketamina. Scoperti inoltre un bilancino di precisione e 600 euro in contanti, probabile provento di precedente attività illecita. Il trentatreenne è stato accompagnato in caserma e successivamente arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ora si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Pontelongo a disposizione dell'autorità giudiziaria.