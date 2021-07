Nasconde la droga nella siepe di casa: pusher arrestato

Un 49enne padovano con precedenti è stato arrestato dalla Squadra mobile: nascondeva i pacchetti con la droga tra il fogliame e poi aspettava i clienti in garage

Andava in continuazione a frugare nella siepe di casa, estraendone pacchetti che poi portava in garage. Cosa c’era dentro? Marijuana.

La vicenda

Nel pomeriggio di venerdì 9 luglio i poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato un 49enne padovano per detenzione e spaccio di marijuana. L’uomo era da qualche tempo tenuto sotto controllo dalla polizia, d’intesa con il sostituto procuratore Benedetto Roberti, perché nei dintorni della sua abitazione erano stati visti molti noti assuntori di droga. E tenendo conto dei precedenti del 49enne (possesso di 21 chili di marijuana nel 2004) gli agenti non lo hanno perso di vista per qualche settimana.

L’arresto

Quel pomeriggio gli agenti hanno visto il 49enne fare avanti e indietro dalla siepe al garage: infilava mani e braccia tra il fogliame ed estraeva pacchetti. In garage veniva raggiunto da quelli che sembravano clienti. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato e sequestrato quasi mezzo chilo di marijuana, in buona parte nascosta nella siepe. L’uomo è stato portato in carcere.