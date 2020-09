La droga si nasconde nei posti più impensabili: i ritrovamenti della polizia

In risposta alle tante segnalazioni di spaccio pervenute alla polizia da parte dei cittadini sono stati intensificati i controlli in via Guido Reni, Duprè, Moretto da Brescia e Cairoli. E gli agenti non sono rimasti delusi.

I fatti

Nel primo pomeriggio di mercoledì 23 settembre i poliziotti si trovavano nella zona di via Moretto da Brescia con l’unità cinofila. Il cane antidroga Kamikaze ha fiutato qualcosa puntando un pacchetto di sigarette: all’interno c’erano quasi 19 grammi di hashish. Qualche ora prima, in via Cairoli, una pattuglia ha sequestrato due involucri con più di 24 grammi di marijuana: erano nascosti tra la grata esterna e la vetrata d’ingresso di un locale in ristrutturazione.