Duca d'Aosta, la protesta degli studenti: «Nelle classi si gela»

Gli studenti del Duca d’Aosta hanno organizzato per mercoledì 22 dicembre, durante la prima ora di scuola, una manifestazione statica nel piazzale di fronte all’Istituto, per chiedere che sia una volta per tutte affrontato un annoso problema: il freddo. Come mostrano anche alcune fotografie scattate dagli stessi studenti, la temperatura nelle aule tocca raramente i 16 gradi.

Gelo

«Nelle classi si gela», racconta Danilo Amedei, rappresentante d'istituto che frequenta l’ultimo anno. «E' un problema che c'era anche prima che ci fosse la direttiva anti Covid, che impone il ricambio d'aria. Non è per quello che la scuola è fredda, perché lo è sempre stata da quando la frequento io». Anche il preside Francesco Lazzarin e diversi insegnanti hanno aderito all'iniziativa di mercoledì 22. «E' un modo per lanciare un messaggio alla Provincia. Servono lavori seri, che risolvano una volta per tutte il problema. Gli infissi vanno sostituiti, sono vecchissimi e usurati. Non tengono certo fuori il freddo. Poi la scuola avrebbe bisogno di un cappotto termico. Lo stabile è molto vecchio, servono per forza degli interventi che perso devono risolvere, non tamponare. Non ha senso alzare il riscaldamento se poi il calore si disperde. Servono altri tipi d'interventi».

Provincia

Il Presidente della Provincia Fabio Bui si è detto «disponibile ad affrontare il problema dopo che saranno effettuate le necessarie verifiche».