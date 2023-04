Due arresti e tre denunce per spaccio di coca ed eroina

Due arresti per spaccio sono stati compiuti nella giornata di sabato dai poliziotti della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Padova.

Spaccio

Il primo arresto in zona Pontevigodarzere, nei pressi del parcheggio del supermercato Ali?. Sorpreso a spacciare un 31enne irregolare, di origine tunisina. E' stato trovato con sei involucri contententi cocaina pronta per essere ceduta. Sempre per spaccio e? stato arrestato pure un 29enne, gia? con precedenti specifici, in via Cairoli, a Sarmeola di Rubano (PD). E' stato sorpreso in un seminterrato cui gli operatori accedevano con la collaborazione del proprietario dell’appartamento ubicato al primo piano. I sospetti erano maturati per lo strano via vai di probabili acquirenti. Alla vista degli operanti, il 29enne tentava di disfarsi di ben 16 dosi di eroina, che occultava nei risvolti dei pantaloni. Gli e? stata sequestrata anche la somma di 800 euro, denaro procurato dalla cessione dello stupefacente.

Denunce

Sono altresì stati denunciati altre tre giovani trovati in possesso di hashish dopo altri controlli effettuati durante lo scorso sabato nel territorio della provincia di Padova.