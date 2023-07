Due nuove 4x4 per la Polizia Provinciale

La Provincia di Padova ha recentemente compiuto un importante passo per il potenziamento delle attività di vigilanza e ispezione sul territorio provinciale. Grazie ai finanziamenti aggiuntivi forniti dalla Regione Veneto, sono stati acquisiti due nuovi automezzi operativi per il Servizio Polizia Provinciale. «Con l'acquisizione di questi nuovi mezzi, la Polizia provinciale di Padova si dota di strumenti moderni e adeguati per continuare a svolgere al meglio il proprio ruolo di tutela della sicurezza e del benessere della comunità”, commenta il Vicepresidente, con delega al Patrimonio, Daniele Canella. “Mezzi nuovi significa essere pronti sia a un rapido ed efficiente intervento, sia prepararsi, aggiungendosi agli altri due mezzi già in dotazione, al preventivato aumento del personale dedicato».

Le autovetture acquisite sono due Suzuki Jimmy 4x4, allestite con i dispositivi necessari per le operazioni di emergenza, quali barra luminosa e sirena bitonale, e la livrea conforme: bianca con fascia verde brillante e la scritta "Polizia provinciale". Questi mezzi saranno impiegati per il controllo del territorio e per garantire la sicurezza dei cittadini della provincia di Padova. Per favorire la politica di redistribuzione delle risorse pubbliche a livello locale, la Provincia di Padova ha scelto di rivolgersi a imprese del territorio per la procedura di acquisto e allestimento dei veicoli. L'importo complessivo della spesa per l'acquisto delle due auto e per gli allestimenti ammonta a € 59.299,06. “Va ricordato che il Servizio di Polizia provinciale continua a esercitare le sue storiche funzioni; la Provincia di Padova ha avviato la procedura per l'acquisto di due nuove auto operative, al fine di potenziare il servizio sul territorio e garantire una maggiore efficienza nelle attività istituzionali di vigilanza e ispezione”, commenta la consigliera provinciale Daniela Bordin, delegata alla Polizia provinciale. I nuovi automezzi saranno custoditi presso la sede del Servizio Polizia provinciale, situata in via delle Cave, 178.