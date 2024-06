Si aggrappa a un albero per non farsi trascinare dal Brenta, salvato da un sommozzatore

Poteva finire in tragedia il pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno. Abbiamo tutti ancora negli le drammatiche immagini dei tre giovani travolti dalla piena del fiume Natisone in provincia di Udine. Per fortuna oggi è andata molto meglio, anche grazie al pronto intervento dei soccorritori, ma il rischio che in questo caso due giovani, è stato altissimo.

E' stato infatti necessario l'intervento dei vigili del fuoco che intorno alle 14 sono intervenuti per soccorrere due ragazzi in difficoltà nelle acque del Brenta, a Fontaniva. I due giovani, nel tentativo di attraversare il fiume, sono stati travolti dalla corrente: uno dei due è riuscito ugualmente a guadagnare la riva, mentre il secondo si è dovuto attaccare ad un tronco. Per recuperare il ragazzo sul tronco è stato necessario l'intervento di un sommozzatore che, calandosi dall’elicottero Drago 149, lo ha raggiunto e portato in salvo. L’altro ragazzo sulla riva è stato caricato direttamente a bordo dall’elicottero atterrato sulla sponda del fiume.

Impegnati sul posto i carabinieri, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella, una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviali) da Padova e l’elicottero di Venezia con i sommozzatori a bordo. L’intervento dei vigili del fuoco si è chiuso intorno alle 16.